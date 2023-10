Samsung Galaxy A54 5G a 160€ in MENO solo su Amazon

Sei hai deciso di cambiare il tuo smartphone o vuoi fare un regalo senza svenarti allora dai un’occhiata a questa promozione davvero interessante. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo Samsung Galaxy A54 5G a soli 339,50 euro, invece che 499,90 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo. Grazie allo sconto del 30% potrai risparmiare più di 160 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa uno smartphone eccezionale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A54 5G: a questo prezzo è da prendere subito

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo smartphone un ottimo acquisto. Se sei un amante della fotografia, ad esempio, potrai immortalare i momenti più belli con la tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP. Puoi giocare ai tuoi titoli preferiti senza sacrificare la grafica grazie a un super processore Octa-core e alla scheda grafica Mali-G68.

Ha un generoso display da 6,4 pollici Super AMOLED FHD+ con una frequenza di aggiornamento massimo a 120 Hz. Gode di una mega batteria da 5000 mAh con la ricarica rapida e della tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce. In questa versione avrai 128 GB di memoria interna che potrai espandere tramite una microSD oppure inserire due Sim.

Insomma puoi avere uno smartphone davvero spettacolare a una cifra molto più bassa. Però devi essere veloce. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 5G a soli 339,50 euro, invece che 499,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.