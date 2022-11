Samsung Galaxy A53 sotto i 300€: lo trovi su eBay

Sappi che su eBay è disponibile un’offerta davvero pazzesca che ti farà risparmiare tanto. Il nuovo nato, il Samsung Galaxy A53 è tuo a soli 289,90 euro, invece di 469,90 euro. Grazie a questa promozione esagerata risparmi 180 euro. Tra l’altro puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero da 96,63 euro l’una.

Ben sotto i 300 euro, questo mediogamma innovativo e prestante è un ottimo affare. Non perderti questa opportunità incredibile e scopri tutta la sua potenza e versatilità. Il display da 6,5 pollici Super AMOLED a 120Hz fa scorre tutto perfettamente per una visione estremamente fluida.

Samsung Galaxy A53: ogni dettaglio costa di più del suo prezzo

Al prezzo attuale il Samsung Galaxy A53 è un vero e proprio best buy da cogliere al volo. Non ci sono dubbi su questo. La tecnologia 5G, il sistema di fotocamere che portano le tue foto a un nuovo livello, compresa quella frontale da 32MP, il processore Octa-core da 5 nm e i suoi 6GB di RAM sono solo alcune delle caratteristiche vincenti di questo smartphone.

Goditi un design sempre elegante e confortevole. Utilizzarlo sarà un vero piacere, senza stancarti mai, anche con una sola mano. Goditi suoni ampi e cristallini grazie ai suoi altoparlanti integrati di qualità. Scopri quanto è potente il nuovo modello Samsung. Acquistalo subito a soli 289,90 euro risparmiando 180 euro.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.