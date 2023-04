Samsung Galaxy A53: che PREZZONE su eBay, adesso a 160€ in MENO

Se stavi aspettando una buona offerta per avere uno smartphone d’eccellenza a un prezzo vantaggioso, allora oggi quel momento è arrivato. Vai adesso su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A53 a soli 309 euro, invece che 469 euro.

Considera che in media, quando è in offerta, questo smartphone si aggira intorno ai 340 euro. Per cui questo vuol dire che oggi puoi fare un vero colpaccio. Grazie a questo sconto del 34% avrai un risparmio di ben 160 euro sul totale.

Samsung Galaxy A53: a questo prezzo è un vero best buy

Samsung Galaxy A53 si presenta con uno splendido display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici. Tutti i tuoi contenuti video potrai viverli in modo coinvolgente e reale. Uno schermo luminoso anche alla luce del sole. Anche l’audio è spettacolare, grazie a Dolby Atmos potrai cogliere ogni nota delle tue canzoni preferite. Monta un potente processore Octa-core con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile.

Rendi indimenticabili i tuoi ricordi grazie alla fotocamera con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e fotocamera macro e di profondità da 5 MP. Anche i tuoi selfie saranno perfetti grazie alla fotocamera frontale da 32 MP. E puoi stare tranquillo perché non teme l’acqua, grazie alla protezione IP67. Infine, la tecnologia 5G che ti permette di navigare su Internet in modo super veloce.

Questa è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. Approfitta anche tu di questo fantastico ribasso. Vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A53 a soli 309 euro, invece che 469 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.