Samsung Galaxy A53: prezzo da CAPOGIRO su eBay

Prezzo decisamente goloso per il nuovo Samsung Galaxy A53 su eBay. Approfitta ora di questa impressionante opportunità. Acquistalo a soli 320 euro, invece di 469,90 euro. Grazie a questo ordine stai risparmiando dalle tue tasche quasi 150 euro. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita. Però ti consigliamo di essere veloce perché con questo sconto sta andando letteralmente a ruba.

Tra l’altro scegliendo di pagare con PayPal puoi anche dividere l’importo totale in 3 comode rate a tasso zero. Un ulteriore vantaggio che rende ancora più appetibile e imperdibile questa offerta spettacolare da capogiro. Scegli di avere tra le mani uno smartphone Android leggerissimo, pesa solo 189 grammi, e potente, grazie al suo processore da 2.4 GHz.

Samsung Galaxy A53: tutto è a tuo favore

Con il Samsung Galaxy A53 hai un dispositivo spettacolare, soprattutto lato display. Il suo schermo da 6,5 pollici Infinity-0 offre una tecnologia Super AMOLED FHD+ in grado di mostrare contenuti dai colori accesi, realistici e immersivi. La luminosità fino a 800 nit garantisce una visione perfetta in qualsiasi condizione ambientale, anche sotto la luce diretta del sole.

Acquistalo subito a soli 320 euro, anziché 469,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.