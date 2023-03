Samsung Galaxy A53: il miglior prezzo lo trovi su eBay, acquistalo ORA

Non perdere altro tempo se vuoi assicurarti un ottimo smartphone Android a un prezzo low cost. Grazie a eBay e al suo nuovo codice coupon, in questo momento acquisti il Samsung Galaxy A53 5G al miglior prezzo in assoluto. Mettilo nel carrello a soli 310 euro, invece di 469 euro. Ovviamente dovrai inserire ITPERP6365MC767M prima del check out così da assicurarti questo extra sconto speciale.

La disponibilità è ancora immediata, ma i pezzi sono limitati perché stanno andando a ruba. Ad oggi ne sono stati venduti già 514 pezzi, perciò devi essere veloce per ricevere a casa, con spedizione gratuita in soli 3 giorni, questo articolo in promozione. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero con PayPal, la prima subito e le altre due nei mesi successivi.

Samsung Galaxy A53: la tecnologia che ci piace a un prezzo super

Il Samsung Galaxy A53 5G è un ottimo smartphone Android mediogamma, spesso definito il re degli smartphone. Il suo rapporto qualità-prezzo già da listino è molto invitante. Figuriamoci ora che è così conveniente grazie a questa super offerta di eBay. Dotato di 6GB di RAM e un processore Octa-core da 5nm, potrai fare tutto quello che vuoi. E con il display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici hai tutta un’altra visione.

Mettilo subito in carrello a soli 310 euro, anziché 469 euro, inserendo il codice ITPERP6365MC767M prima del check out. Inoltre, ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.