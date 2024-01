Samsung Galaxy A53: in offerta a 274€ su Amazon è da prendere subito

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy A53. Il mid-range di casa Samsung è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 274 euro. Si tratta di un’opportunità davvero ottima per acquistare uno smartphone completo e ricco di funzionalità con una spesa inferiore ai 300 euro. L’offerta in questione è accessibile direttamente tramite il link riportato di seguito.

Samsung Galaxy A53: è il mid-range da prendere oggi

Tra le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A53 troviamo un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 1280. Lo smartphone è dotato anche di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di un sistema composto da quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 64 Megapixel, con OIS.

Il Galaxy A53 ha una batteria da 5.000 mAh ed è dotato del supporto Dual SIM oltre che di un sensore di impronte digitali, posizionato sotto al display, e di un chip NFC per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A53 al prezzo scontato di 274 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo e lo smartphone è spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista in pochi giorni. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

