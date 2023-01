Samsung Galaxy A53: a questo prezzo sei pazzo a non comprarlo

Grazie a eBay oggi acquisti il Samsung Galaxy A53 5G a soli 315 euro, invece di 469 euro. Finalizzando questo ordine risparmi esattamente 154 euro. Un’ottima promozione per uno smartphone mediogamma estremamente performante e potente. Grazie ai suoi 6GB di RAM il multitasking è un gioco da ragazzi e con la tecnologia RAM PLUS hai ancora più memoria virtuale al bisogno.

Il design è sottile e simmetrico, ma estremamente curato nei dettagli. Il colore delicato lo rende sempre piacevole alla vista e le sue linee arrotondate comodo da tenere in mano. Lo schermo Super AMOLED FHD+ è pazzesco con la tecnologia Infinity-O Display tutto è ancora più dettagliato. Inoltre, l’ampiezza dei 6,5 pollici senza cornici rende tutto perfetto fino a 800 nit di luminosità.

Samsung Galaxy A53: velocità e potenza in un piccolo prezzo

La potenza si vede anche dalle foto che riesce a scattare il tuo nuovo Samsung Galaxy A53. Grazie alla fotocamera principale da 64MP, ultra-grandangolare da 12MP, di profondità da 5MP e Macro da 5MP sarai sempre avanti a tutti. Inoltre, i tuoi selfie avranno una marcia in più grazie alla fotocamera frontale da 32MP. Tutto è coronato da una batteria a lunga durata e un processore potente.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

