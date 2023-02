Samsung Galaxy A53: su eBay oggi risparmi quasi 200€

Spettacolare offerta quella di eBay che vede protagonista il Samsung Galaxy A53. Una vera bomba colossale tra i mediogamma che si attesta ancora una volta un perfetto smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi acquisti la versione Awesomewhite a soli 356 euro, invece di 529,90 euro. In pratica, con questo ordine stai risparmiando quasi 200 euro. Davvero niente male.

Tra l’altro, eBay ti permette di pagare in comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Così potrai dividere l’importo in piccole tranche da soli 118 euro l’una. La consegna è gratuita e i tempi di spedizione velocissimi. Però devi sbrigarti perché a questo prezzo sta andando a ruba. Se ti piace di più su eBay trovi anche la versione Awesomeblack.

Samsung Galaxy A53: tanta potenza in poco prezzo

Su eBay si sta giocando un’offerta decisamente speciale per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy A53. La versione in promozione è quella da 256GB di memoria interna. Perciò potrai installare tutte le app che vuoi e archiviare contenuti multimediali senza la preoccupazione di terminare lo spazio di archiviazione. Grazie agli 8GB di RAM multitasking e gaming saranno giochi da ragazzi.

Mettilo subito nel carrello a soli 356 euro, anziché 529,90 euro. Può essere utile ricordarti che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.