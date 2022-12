Samsung Galaxy A53: a QUESTO PREZZO è il mid-range DA COMPRARE (-32%)

Il periodo di Natale è il momento giusto per cambiare smartphone: per chi cerca un mid-range in grado di offrire ottime prestazioni, un lungo supporto software e un prezzo accessibile, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dal Samsung Galaxy A53.

Lo smartphone è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il mid-range di casa Samsung al prezzo di 318 euro invece di 469,99 euro con uno sconto di circa 152 euro rispetto al listino, pari al 32%.

L’offerta in questione è relativa alla versione con scocca nera. Ci sono anche altre tre colorazioni (bianco, azzurro e corallo) disponibili con prezzo tra 329 e 339 euro. Per acquistare una delle varianti di Samsung Galaxy A53 in offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Samsung Galaxy A53: il riferimento della fascia media è in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A53 ha tutte le carte in regola per essere considerato il riferimento della fascia media. Lo smartphone può contare su di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Exynos 1280 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel con OIS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A53 al prezzo scontato di 318 euro invece di 469,99 euro per la versione nera oppure tra 329 e 339 euro per quanto riguarda le altre colorazioni.

Si tratta della scelta giusta ed equilibrata per chi è alla ricerca di un mid-range completo e senza pecche. Per sfruttare l’offerta, valida a tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

