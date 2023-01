Samsung Galaxy A53 5G: ora COSTA POCHISSIMO su eBay, affare d'oro

Samsung Galaxy A53 5G è uno tra gli smartphone Android di fascia media più apprezzati e popolari in questi mesi: quest’oggi è anche l’occasione perfetta su eBay ad appena 325€.

Al prezzo più conveniente ed economico su tutto il web, quella di oggi rappresenta l’offerta più conveniente per mettere le mani su un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista.

L’ottimo Galaxy A53 5G di Samsung costa pochissimo su eBay: affare d’oro

Nonostante costi poco, infatti, lo smartphone a marchio Samsung è realizzato con materiali di buona qualità e con un design giovanile e curato. Il device, inoltre, monta un pannello Super AMOLED super fluido da 6.5 pollici ad altissima risoluzione e anche una fotocamera frontale per selfi di qualità da condividere sui social.

Samsung Galaxy A53 5G è perfetto per qualsiasi task: il processore octa core ha a disposizione tanta RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, è presente una batteria da 5000 mAh di nuova generazione con tantissime ore di autonomia e una fotocamera posteriore quadrupla con un sensore principale da 64 MP per fotografie ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Samsung Galaxy A53 5G è uno smartphone che non teme il confronto con i device più costosi, nemmeno dal punto di vista del supporto alla reti 5G di nuova generazione per navigare in rete al massimo della velocità e senza problemi di buffering. Acquista subito lo smartphone di Samsung fintanto che costa poco: ti arriva a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra; inoltre, con PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.