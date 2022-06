Samsung Galaxy A53 5G, mega batteria e 4 fotocamere (43% su eBay)

A distanza di pochissimi mesi dalla presentazione di Samsung Galaxy A53 5G, l’ottimo medio gamma di riferimento del colosso sudcoreano crolla di prezzo su eBay grazie a un incredibile sconto del 43%.

Ad appena 284€, infatti, lo smartphone rappresenta un’occasione imperdibile per ricevere a casa un device che non ha nulla da invidiare a device che costano 2-3 volte tanto.

Samsung Galaxy A53 5G precipita su eBay ad appena 284€ con il 43% di sconto

A questo prezzo hai l’opportunità di stringere tra le mani un device dotato di un design pulito, sobrio, minimal e appagante sotto tutti i punti di vista. Frontalmente è presente un ottimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione ideale per qualunque tipologia di utilizzo, anche per il gaming spinto o per guardare video e/o serie TV.

Sotto la scocca un potente processore octa core di ultima generazione è affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno in grado di eseguire ogni tipologia di applicazioni senza alcun tipo di compromessi, mentre la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida ti assicura tantissime ore di utilizzo senza temere di restare senza autonomia a metà giornata.

Che dire poi del comparto fotografico? Lo smartphone di fascia media di Samsung monta ben quattro fotocamere con un sensore principale da 64 MP con supporto IA (Intelligenza Artificiale): ogni foto e video vengono automaticamente migliorati di qualità per darti modo di rivivere i tuoi ricordi più cari e provare le stesse emozioni.

Cosa stai aspettando? L’ottimo medio gamma di Samsung è tuo ad appena 284€ con uno sconto del 43% se lo acquisti adesso: a questo prezzo è quasi impossibile trovare un altro device con le stesse caratteristiche.

