Samsung Galaxy A53 5G, mediogamma che va come un TOP a prezzo HOT

L’offerta eBay di oggi sul validissimo mediogamma Samsung Galaxy A53 5G è di quelle che lasciano il segno. Quest’oggi, infatti, il device del colosso sudcoreano crolla ad appena 309€ grazie a uno sconto del 34% che ti fa risparmiare ben 160€ sul normale prezzo di vendita.

Bello, giovanile e con un design che non stanca mai, lo smartphone di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

C’è un forte sconto su eBay per il Samsung Galaxy A53 5G: affare d’oro imperdibile

Frontalmente il bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione è accompagnato da una fotocamera per selfie sempre perfetti, mentre sotto il cofano un potente processore octa core ha a disposizione ben 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Il tutto è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, mentre dal punto di vista multimediale un modulo fotografico quadruplo vede la presenza di un super sensore principale da 64 MP per fotografie sempre eccellenti e video ad altissima risoluzione.

Con queste premesse l’offerta eBay di oggi è ancora più conveniente, a maggior ragione quando hai l’opportunità di pagare appena 309€ un mediogamma di altissimo livello a cui si aggiungono pure la consegna rapida e completamente gratuita. Infine, ricorda che se lo acquisti con PayPal hai a tua disposizione il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.