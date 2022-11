Samsung Galaxy A53 5G, la STELLA dei mediogamma CROLLA su eBay

Se il tuo sogno è acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G a un prezzo davvero conveniente, questa offerta di eBay ti dà la possibilità di esaudire i tuoi desideri usufruendo di un incredibile sconto. Infatti, inserendo il codice coupon “REGALI22” in fase di acquisto, il super device di fascia media crolla ad appena 291€.

A questo prezzo è indubbiamente una occasione troppo ghiotta da farsi sfuggire, a maggior ragione quando si parla di uno tra i migliori medio gamma del mercato e già etichettato da milioni di utenti in tutto il mondo come il punto di riferimento della categoria.

Samsung Galaxy A53 5G crolla di prezzo su eBay: affare d’oro da non perdere

Il device del colosso sudcoreano monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.5 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, mentre centralmente trova posto un sensore per selfie e video sempre di alta qualità. Sotto il cofano, inoltre, è presente un potentissimo processore octa core con connettività 5G e tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre la batteria di lunga durata è sempre al tuo fianco per assicurarti ore e ore di autonomia.

Il tutto è impreziosito da un comparto fotografico di primo livello, come da tradizione Samsung, che vede la presenza di ben 4 lenti di cui la principale da ben 64 MP per scattare fotografie mozzafiato e registrare video con qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? Mettilo subito nel carrello per pagarlo davvero una fesseria utilizzando il codice coupon “REGALI22“. Ricorda però: puoi sfruttare l’ottimo sconto con il codice solo fino al 16 novembre, pertanto affrettati per ricevere il device direttamente a casa con tanto di consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.