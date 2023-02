Samsung Galaxy A53 5G in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-131€)

Sconto da non sottovalutare quello applicato da Amazon oggi su Samsung Galaxy A53 5G, eccellente smartphone midrange che lo diventa ancora di più grazie al nuovo prezzo. Acquistandolo adesso puoi risparmiare infatti 131 euro e riceverlo a casa subito con la spedizione immediata.

Tra i metodi di pagamento hai anche la possibilità di pagarlo in 5 comode rate a tasso zero presso Amazon o scegliendo Cofidis al momento del checkout con tasso variabile.

Samsung Galaxy A53 5G: lo smartphone ideale per chi non vuole spendere troppo

Samsung Galaxy A53 5G sarà in grado di sorprenderti grazie al suo spettacolare display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici e 800 nits di luminosità.

Uno schermo eccezionale capace di esaltare gli scatti catturati con la fotocamera OIS da 64 megapixel che ti permette di espandere la visuale con l’obiettivo ultra-grandangolare, personalizzare la messa a fuoco con il sensore di profondità e avere ogni minimo dettaglio grazie alla macro.

Il sistema operativo Android è alimentato da un potente processore 8-core da 5nm che conferisce tutta la potenza di cui hai bisogno per il tuo multitasking. La RAM è da 6GB, ma grazie alla tecnologia RAM Plus il telefono rileva in modo intelligente l’uso che ne fai fornendoti di RAM virtuale aggiuntiva in caso di necessità.

Con la batteria da 5000mAh, infine, arrivi tranquillamente a fine giornata anche con uso intenso. In ogni caso, hai il supporto alla ricarica ultra-rapida fino a 25W per essere subito pronto a ripartire.

Un ottimo smartphone mid-range, con alcune caratteristiche da top di gamma: Samsung Galaxy A53 5G è probabilmente il migliore della sua categoria, specie con questo sconto di 131 euro.

