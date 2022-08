Samsung Galaxy A53 5G: il RE dei medio gamma a prezzo SHOCK (-28%)

L’offerta di Amazon sullo straordinario smartphone di fascia media Samsung Galaxy A53 5G è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione se sei alla ricerca di un nuovo device per rimpiazzare il tuo vecchio telefono. Con uno sconto del 28% che fa precipitare il prezzo di vendita ad appena 339€, infatti, il dispositivo del colosso sudcoreano dispone di tutte le caratteristiche tecniche per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Frontalmente è presente un bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con un’ottima luminosità e una perfetta calibrazione dei colori, mentre sul retro la fotocamera quadrupla monta un sensore principale da 64 MP ideale per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, lo smartphone di Samsung è un campione anche dal punto di vista dell’autonomia: la batteria da 5000 mAh è perfettamente ottimizzata per garantirti ore e ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco nel bel mezzo della giornata.

Metti subito nel carrello lo smartphone di fascia media di Samsung fintanto che è ancora in offerta su Amazon con il 28% di sconto. Se lo acquisti subito ti arriva a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon; a questo prezzo rappresenta la soluzione ideale per stringere tra le mani un device completo ed equilibrato senza pagarlo una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.