Samsung Galaxy A53: 100€ di SCONTO su Unieuro

Approfitta subito di una delle migliori offerte online disponibili sul sito ufficiale di Unieuro. Ora acquisti il Samsung Galaxy A53 con 100 euro di sconto immediato. Approfittane subito, prima che le scorte terminino. Infatti, a questo prezzo così competitivo sta andando a ruba. Aggiudicarselo a soli 299,90 euro vuol dire vincere un vero e proprio best buy. Tra l’altro con Unieuro hai anche due vantaggi speciali.

Il primo riguarda la spedizione. Infatti, questo articolo gode della consegna gratuita a domicilio, ma se preferisci puoi anche scegliere il ritiro gratuito in negozio. Il secondo vantaggio riguarda la modalità di pagamento. Infatti, selezionando PayPal o Klarna puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 99,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’ordine e le altre nei due mesi successivi. Fantastico vero?

Samsung Galaxy A53: uno smartphone per tutti i giorni

Il Samsung Galaxy A53 Enterprise Edition è uno smartphone per tutti i giorni. Potenza e velocità non mancano in ogni processo necessario. Apri app, giochi e file senza dover aspettare lunghe attese. Divertiti anche quando fai qualcosa legato a lavoro o scuola. Il suo display OLED è eccezionale grazie anche alla sua estensione da 6,5 pollici con cornici sottilissime che rendono tutto ancora più immersivo.

Il processore Octa-core non scherza quando si tratta di prestazioni elevate. La batteria da 5000 mAh ti regala tanta tranquillità lontano da casa, gestendo al meglio l’autonomia per portarti fino a fine giornata e oltre. Acquistalo ora a soli 299,90 euro, anziché 399,90 euro. La consegna è gratuita e con Unieuro, selezionando PayPal o Klarna, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.