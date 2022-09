Samsung Galaxy A52s: SVENDITA colossale su eBay

Se stai cercando lo smartphone perfetto afferra al volo una delle occasioni più golose mai viste prima su eBay. Acquista il fantastico Samsung Galaxy A52s con soli 299,90 euro, invece di 469,90 euro (prezzo di listino).

Non ci vuole molto per capire che in questo momento su eBay è in corso una svendita colossale. Ci troviamo di fronte a uno sconto pazzesco che ti permette di fare l’affare del giorno. Tra l’altro questa macchina è un vero portento.

Infatti, stiamo parlando di uno dei migliori device per rapporto qualità-prezzo prodotti da Samsung quest’anno. La versione in offerta si propone con 128GB di memoria interna, per installare e archiviare app, file multimediali e tanto altro, e 6GB di RAM, per una gestione fluida di tutto.

Samsung Galaxy A52s: prezzi pazzi con eBay

Uno dei vantaggi di acquistare il Samsung Galaxy A52s su eBay non è solo il prezzo. Scegliendo PayPal come metodo di pagamento potrai anche decidere di dilazionare in 3 rate il tuo ordine. Un vantaggio notevole dato che beneficerai del tasso zero grazie a questo mini finanziamento.

Scopri il massimo della fluidità grazie a uno schermo incredibile. L’ottimo display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici è stato progettato per darti il meglio. La luminosità raggiunge fino a 800nit anche sotto la luce del sole. Inoltre, la tecnologia Eye Comfort Shield protegge la tua vista dalla luce blu.

La fluidità è data anche dall’ottimo processore interno Octa-core che ha una CPU e una GPU estremamente veloci. Non rinuncerai proprio a nulla e le sue innumerevoli funzionalità renderanno la tua esperienza sempre intuitiva e ottimizzata.

Per non parlare poi della super batteria da 4.500 mAh. Il tuo nuovo Samsung Galaxy A52s ha davvero i super poteri. Dimenticati il disagio di rimanere a piedi con la batteria. Il tuo nuovo smartphone ti accompagnerà lungo tutta la giornata e oltre.

Non perdere altro tempo, si tratta degli ultimi pezzi. Corri su eBay e metti subito nel carrello il Samsung Galaxy A52s. Oggi lo acquisti a soli 299,90 euro, anziché 469,90 euro (prezzo di listino). In più puoi anche pagarlo in comode rate senza interessi con PayPal.

