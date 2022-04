Samsung Galaxy A52s 5G, smartphone eccezionale a prezzo FOLLE (-40%)

Se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia medio alta in grado di garantirti un’esperienza di utilizzo simile a quelle di device che costano 5 volte tanto, non devi fare altro che acquistare subito l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon.

Infatti, con un incredibile sconto del 40%, il device del colosso sudcoreano rappresenta la migliore soluzione se sei alla ricerca di un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Impossibile resistere a questa offerta di Amazon su Samsung Galaxy A52s 5G

Lo smartphone di Samsung è dotato di un design tipico di device molto più costosi: è presente un ottimo display da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con fotocamera punch hole e cornici molto ben ottimizzate, una lavorazione sapiente del telaio per offrirti il massimo dell’ergonomia e una ricca selezione di colori che ti permette di scegliere il modello più adatto ai tuoi gusti.

Sotto la scocca è presente un hardware che ti garantisce un utilizzo al top in qualsiasi situazione: il processore octa core di ultima generazione è affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, un mix perfetto per darti la possibilità di utilizzare il device come preferisci e soprattutto senza lag o impuntamenti. Sul retro, inoltre, trova posto un sistema multicamera con un sensore principale da 64 MP che ti garantisce scatti di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Che dire poi della batteria da ben 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W e la piena compatibilità con le reti 5G nazionali per darti modo di navigare alla massima velocità.

Cosa stai aspettando? Acquista subito l’ottimo smartphone di Samsung in offerta su Amazon a un prezzo che ha dell’incredibile: con il 40% di sconto rappresenta una delle occasioni più ghiotte in ambito mobile. Tantissime persone lo hanno già acquistato e sono rimasti stupidi dell’incredibile esperienza utente offerte dal device.