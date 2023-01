Samsung Galaxy A52s 5G: prezzo in caduta libera su Amazon (-188€)

Samsung Galaxy A52s 5G è uno smartphone molto apprezzato dal pubblico in virtù delle sue qualità, sia da un punto di vista costruttivo e sia in merito al suo funzionamento vero e proprio. Performance di alto livello, navigazione su internet fulminea e lunga durata della batteria rendono il telefono un autentico best buy.

Cogli al volo quest’opportunità, la promozione sta per terminare: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad un vantaggioso sconto del 35%, lo smartphone Samsung sarà tuo con poco più di 342 euro invece di 530 euro.

Crollo di prezzo su Amazon per Samsung Galaxy A52s 5G

A bordo di questo eccezionale smartphone di Samsung trova spazio un display Super AMOLED Infinity-O con diagonale da 6,5 pollici e risoluzione in FullHD+. Degni di nota gli scatti realizzati con la fotocamera principale da 64MP, nitidi e ricchi di dettagli. Lunga durata grazie ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25W.

A supporto del processore agiscono 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage d’archiviazione (espandibile con microSD). Velocità stellari su internet grazie alla connettività 5G. Ricordiamo infine che stiamo parlando di uno smartphone Samsung impermeabile, con certificazione IP67.

Ci sono poche unità disponibili, fai in fretta e metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy A52s 5G: oltre a risparmiare 188 euro, arriverà a casa in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.