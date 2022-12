Samsung Galaxy A52s 5G: il super mediogamma torna a prezzo FOLLE

Voglia di smartphone Android di fascia media con un ottimo rapporto qualità/prezzo? L’incredibile Samsung Galaxy A52s 5G torna nuovamente in offerta su eBay a un prezzo davvero molto conveniente con il 12% di sconto. Ad appena 299€, infatti, il vendutissimo e apprezzatissimo device di Samsung ti arriva a casa in pochissimo tempo e con le consegne completamente gratuite.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel appagante e giovanile, il device del colosso hi-tech ha tutte le carte in regola per soddisfare ogni tua necessità.

Ti basta veramente un niente per acquistare Samsung Galaxy A52s su ebay

Frontalmente trova posto un super display Inifinity-O da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una validissima fotocamera selfie per foto sempre di qualità, mentre sotto il cofano un validissimo processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno durante il giorno.

Oltre a una batteria da 4500 mAh con tecnologia di ricarica rapida che ti assicura ore e ore di autonomia dopo appena 20 minuti di carica, il device di Samsung stupisce per la presenza di una fotocamera posteriore quadrupla con un sensore principale da 64 MP per scatti di qualità e video a risoluzione cinematografica.

Non farti scappare questa super occasione su eBay per acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G ad appena 299€ con il 12% rispetto il normale prezzo di vendita. Inoltre, ricorda che con PayPal puoi anche pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

