Samsung Galaxy A52s 5G, il campione della fascia media a prezzo REGALO

Se c’è uno smartphone di fascia media che ora più che mai bisogna acquistare ad occhi chiusi è senza ombra di dubbio Samsung Galaxy A52s 5G, uno tra i device più popolari e più amati a marchio Samsung. Infatti, ad appena 257€ su eBay, l’ottimo dispositivo di fascia media rappresenta la migliore soluzione possibile per chi è alla ricerca di un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con una spesa minima hai la possibilità di mettere le mani su uno smartphone che non ha nulla da invidiare a modelli 2 o 3 volte più costosi, solo che oggi puoi acquistarlo a una cifra incredibilmente conveniente.

Samsung Galaxy A52s 5G torna in forte sconto su eBay: a questo prezzo deve essere tuo

Dotato di un design pulito, sobrio, minimal e giovanile, il device monta un ottimo pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con sensore di impronte integrato nel display. Sotto la scocca trova posto un mix di componenti e ottimizzazioni software in grado di assicurarti sempre un’esperienza di utilizzo senza compromessi, senza ombra di dubbio merito del potente processore octa core e dei 6 GB di RAM.

Inoltre, la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida per offrirti tantissime ore di utilizzo dopo appena 40 minuti di ricarica. Invece, per quanto riguarda la fotocamera tripla posteriore, Samsung Galaxy A52s 5G può contare su un sensore principale da 64 MP ideale per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G; sin dalla prima accensione capirai per quale motivo è universalmente considerato uno tra i migliori smartphone di fascia media mai realizzati da Samsung.

