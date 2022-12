Samsung Galaxy A51 riceve Android 13 e One UI 5.0 in Europa

Il sempre puntuale SamMobile.com segnala che Samsung ha iniziato la distribuzione di Android 13 con One UI 5.0 per Galaxy A51 in Europa. La lista di paesi che hanno ricevuto l’aggiornamento include Svizzera, Slovenia, Slovacchia, Polonia, Francia, Austria, Lussemburgo e paesi nordici, baltici e del sud est europeo. L’Italia dovrebbe seguire a breve.

L’update è identificato con il codice firmware A515FXXU5GVK6 e include anche la patch di sicurezza di ottobre 2022. Inutile dire che grazie a questo aggiornamento i possessori di Galaxy A51 possono provare tutte le novità previste con Android 13 arricchite dall’interfaccia One UI 5.0.

Samsung Galaxy A51: le novità dell’aggiornamento Android 13 con One UI 5.0

Grazie all’installazione dell’aggiornamento, se possiedi un Samsung Galaxy A51 noterai un miglioramento delle prestazioni e un design rinnovato per vari elementi dell’interfaccia utente, compreso il menu di personalizzazione della schermata di blocco e dell’applicazione delle impostazioni.

Alcuni aggiornamenti sono stati apportati anche alla fotocamera con l’introduzione di un’opzione per i filtri e altre novità relative all’editor di foto e video.

È importante sottolineare inoltre che Android 13 sarà l’ultimo importante aggiornamento firmware per Samsung Galaxy A51: resta comunque una buona notizie per i possessori dello smartphone dato che permette di ricevere le ultime importanti novità già previste per i telefoni di fascia alta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.