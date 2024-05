Samsung Galaxy A35, super sconto: su Amazon in offerta a soli 228€ (-33%)

Il Samsung Galaxy A35 è uno degli smartphone di fascia media più interessanti del 2024, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni, design e prezzo. Oggi su Amazon lo paghi appena 228€, con un enorme risparmio sul suo prezzo di listino di ben 339,90€. Al momento del checkout potrai anche scegliere di dilazionare il pagamento in più rate mensili.

l Galaxy A35 presenta un design moderno con un corpo in plastica lucida e bordi arrotondati, disponibile in diverse colorazioni vivaci. Il display è un pannello Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel), che offre colori vividi e neri profondi tipici della tecnologia AMOLED. La frequenza di aggiornamento a 90Hz garantisce una navigazione fluida e reattiva, rendendo l’esperienza visiva piacevole sia per la fruizione di contenuti multimediali che per il gaming.

Il comparto fotografico non è affatto male per uno smartphone che oggi ti costa appena 228€. Il comparto fotografico del Galaxy A35 è composto da una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 64MP, un sensore ultra-wide da 12MP e un sensore di profondità da 5MP. La fotocamera principale cattura immagini dettagliate con buoni livelli di luminosità e colori realistici, mentre la fotocamera ultra-wide offre una maggiore versatilità per scatti paesaggistici. La fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie perfetti ed è ottima anche per le videochiamate.

Sotto la scocca, il Galaxy A35 è alimentato da un chipset Exynos 1280 abbinato a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Molto bene anche l’autonomia, grazie ad una super batteria da 5000mAh. Il Samsung Galaxy A35 è un’ottima scelta per chi cerca uno smartphone affidabile e completo, senza per questo dover spendere oltre 300€. Acquistalo subito per assicurarti lo sconto del 33%.