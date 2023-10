Samsung Galaxy A34: 14€/mese con il Tasso Zero di MediaWorld

Il Samsung Galaxy A34 è un ottimo smartphone mediogamma capace di regalare un’esperienza soddisfacente ad ogni utilizzo. La versione in offerta su MediaWorld, che beneficia anche della promo Tasso Zero, è quella da 256GB di ROM. Insomma, un sacco di spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti multimediali. Acquistalo subito a soli 299 euro, invece di 469,99 euro. Puoi anche pagarlo in 20 rate senza interessi da soli 14,95 euro al mese.

Samsung Galaxy A34: tutto a portata di smartphone

Con il Samsung Galaxy A34 256GB hai tutto a portata di mano. La tecnologia 5G rende velocissimi trasferimento dati, download, streaming e gaming. Inoltre, il display da 6,6 pollici è un Super AMOLED colorato ed estremamente fluido, essendo dotato di refresh rate fino a 120Hz. Il suo design unico e la fotocamera da 48MP lo rendono perfetto per qualsiasi situazione. Ottima anche la batteria che garantisce lunga durata in autonomia lontano da casa.

Acquistalo ora a soli 299 euro, invece di 469,99 euro. Ricordati che puoi approfittare dell’incredibile iniziativa Tasso Zero di MediaWorld. Questa promozione ti permette di decidere di pagare in comode rate senza interessi da soli 14,95 euro al mese, per 20 mesi. Inoltre, puoi anche optare per il ritiro gratuito presso il negozio della catena più vicino o più comodo da raggiungere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.