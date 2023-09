Samsung Galaxy A34: è il mid-range da comprare oggi, è in offerta a 259€

Il Samsung Galaxy A34 diventa sempre più conveniente e ora è acquistabile al prezzo scontato di 259 euro, grazie alla nuova offerta eBay disponibile oggi. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare il modello di riferimento della gamma Samsung per la fascia media del 2023. In più, pagando con PayPal, è possibile completare l’acquisto pagando in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A34: con quest’offerta è da prendere subito

Dal punto di vista tecnico, il Samsung Galaxy A34 è uno degli smartphone più completi sul mercato per la fascia media. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 1080 oltre a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel con OIS.

Il sistema operativo è Android 13, con One UI. Da segnalare anche la certificazione IP67 oltre al supporto Dual SIM, al chip NFC e al sensore di impronte digitali posizionato al di sotto del display. Il comparto tecnico è, quindi, completo e senza punti deboli.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 al prezzo scontato di 259 euro. Si tratta di un’occasione da non perdere per acquistare un mid-range davvero completo e, soprattutto, con un prezzo accessibile. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Per completare l’acquisto è sufficiente seguire il link qui di sotto.

