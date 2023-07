Samsung Galaxy A34 5G splende con il 37% di sconto: offerta HOT eBay

Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone Android di fascia media che ha tutte le carte in regola per soddisfare le necessità anche degli utenti più esigenti, quest’oggi anche dal punto di vista economico considerando questa offerta di eBay. Con uno sconto immediato del 37% a cui si aggiunge la consegna rapida e gratuita, il telefono del colosso sudcoreano può essere tuo con una spesa di appena 253€.

Il device, come dicevamo a inizio articolo, è valido sotto molti punti di vista: è ideale per le telefonate, per navigare in rete, per chattare sui social, per ascoltare la musica oppure guardare video ad altissima risoluzione.

Impossibile farsi scappare Samsung Galaxy A34 5G in sconto su eBay: offerta shock

Nonostante il prezzo molto contenuto e lo sconto a due cifre, Samsung Galaxy A34 5G è sottile, leggero e realizzato con materiali di buona fattura. Inoltre, il device ti sorprende con un ottimo pannello Super AMOLED da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, un potente processore octa core e una mega batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Samsung Galaxy A34 5G è anche un telefono con tutte le caratteristiche al posto giusto per quanto riguarda il lato multimediale: sul retro, infatti, un modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore principale da ben 48 MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Con uno sconto di questa portata e un risparmio immediato di ben 146€, è quasi impossibile non mettere subito nel carrello il telefono di Samsung in sconto su eBay; inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva a casa in pochissimo e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.