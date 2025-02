Samsung Galaxy A34 5G in offerta su Amazon a meno di 200€: è un ottimo acquisto

Il Samsung Galaxy A34 5G si conferma la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Samsung da meno di 200 euro: con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare questo modello al prezzo scontato di 194 euro. Si tratta di un’opportunità ottima se si è alla ricerca di uno smartphone di ottima fattura da comprare restando sotto la soglia dei 200 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A34 5G: la scelta giusta sotto i 200 euro

Il Samsung Galaxy A34 5G è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 1080, con supporto al 5G. Ci sono poi 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone può contare anche su di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. C’è spazio per il supporto Dual SIM, per il chip NFC e per un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15. Il modello di Samsung è certificato IP67.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 5G al prezzo scontato di 194 euro. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.