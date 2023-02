Samsung Galaxy A34 5G: design svelato dai render del proteggischermo

Samsung Galaxy A34 5G è il prossimo smartphone di fascia medio-bassa della serie Galaxy A che l’azienda sudcoreana lancerà sul mercato. Questo a seguito della presentazione ufficiale della nuovissima gamma Galaxy S23.

Samsung sta lavorando sodo per offrire un’esperienza di qualità anche nel segmento entry level. Il design del Galaxy A34 5G si ispira a quello del Galaxy S23, con una tripla fotocamera posteriore pulita e lineare. Tuttavia, il display avrà il notch a goccia.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy A34 5G

A confermare un pannello frontale “vecchio stile” ci pensano le recenti immagini condivise dal tipster SnoopyTech che fanno riferimento al materiale promozionale inerente alle pellicole protettive destinate al prossimo telefono Samsung:

Gli smartphone di fascia medio-bassa rappresentano una valida soluzione per chiunque fosse alla ricerca di un dispositivo che si caratterizzi per l’ottimo equilibrio tra prezzo e performance, facendo però a meno delle funzionalità più avanzate che contraddistinguono i top di gamma. Anche il Samsung Galaxy A34 5G seguirà questo filone, portando con sé specifiche tecniche da non sottovalutare considerando la relativa fascia di mercato.

Nello specifico, il Galaxy A34 5G sarà alimentato dal chipset Dimensity 1080, ma alcuni mercati potrebbero ricevere un modello equipaggiato con l’Exynos 1280. Il dispositivo potrà supportare fino ad 8 GB di RAM ma non si esclude una versione da 6 GB. La risoluzione del display sarà FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. La fotocamera principale avrà una risoluzione di 48 MP, mentre quella frontale sarà da 13 MP. Batteria con capacità di 5000 mAh e ricarica rapida a 25 W.

In sintesi, il Galaxy A34 5G sarà un dispositivo concreto e ben equipaggiato che offrirà un’esperienza soddisfacente ad un prezzo accessibile. Con un design elegante e specifiche tecniche degne di nota, l’unità non dovrebbe avere problemi nell’imporsi in questa fascia di prezzo, pur tenendo conto di un’immancabile competizione interna con modelli ancora più interessanti come il Samsung Galaxy A54 5G acquistabile però con una spesa più elevata.