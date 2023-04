Samsung Galaxy A34 5G: appena arrivato, già in SUPER SCONTO (-19%)

Il nuovo Samsung Galaxy A34 5G è un midrange premium davvero eccezionale; questo gioiello è arrivato sul mercato da pochissimi giorni eppure è già diventato un best buy assoluto. Di fatto, sarà vostro con lo sconto folle del 19% sul valore di listino. Da 469,00€ infatti, lo pagherete 379,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà veramente elevato; si potrà quindi godere di tantissimi vantaggi esclusivi come la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e della possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Con Amazon avrete accesso anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Come non citare poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy A34 5G: il best buy assoluto

Partiamo dal display di questo Galaxy A34 5G: si tratta di un pannello Super AMOLED da 6,6 pollici FullHD+ con refresh rate elevato fino a 120 Hz. La risoluzione è incredibile e le cornici sono contenute. Il design è semplice e lineare: colori versatili, fotocamera incastonata nella scocca e molto altro ancora. Le ottiche sono tutte di pregio e quella principale è da 48 megapixel.

Non manca poi la batteria da 5000 mAh che vi assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica; questo è un telefono perfetto per il gaming, per l’uso social, ma non solo. Con il 5G navigherete alla velocità della luce. A soli 379,99€ questo è il midrange perfetto da comprare oggi; fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.