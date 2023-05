Samsung Galaxy A34 4G (256 GB): costa meno di 350€, OFFERTONA su Amazon

Se state cercando uno smartphone di fascia media e non volete spendere troppo ma desiderate comunque avere un Device alla moda, dotato delle ultime tecnologie e con una scheda tecnica elevata, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Samsung Galaxy A34 5G, un prodotto fantastico che oggi, nella sua iterazione Awesome Violet e con ben 256 GB di memoria interna si porta a casa con soli 348,00€ al posto di 469,00€. Capite bene che lo sconto è del 26% sul prezzo di listino, mica poco. Con un vantaggio così infatti, non si può lasciar sfuggire un simile gioiello.

Le spese di spedizione sono sempre gratuite con Amazon e avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Come non citare poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, valida tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, sappiate che potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy A34 5G: Best Buy assoluto

Questo telefono di fascia media di Samsung è un vero portento: c’è uno schermo Super AMOLED da ben 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da ben 120 Hz per visualizzare al meglio i contenuti.

Presente poi un design minimalista, elegante e lineare: colori frizzanti, modulo fotografico di punta ma con sensori incastonati a filo con la scocca del Device, c’è una fotocamera principale da ben 48 Megapixel e c’è il modem 5G per connettervi alle reti di ultima generazione. Non manca poi una batteria capiente da 5000 mAh che vi assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. A soli 348,00€ questo è il miglior midrange Samsung da comprare oggi su Amazon.

