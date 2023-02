Samsung Galaxy A33: SUPER PREZZO su eBay, ultimi pezzi

eBay ha confezionato una mega offertona per te che stai cercando uno smartphone performante a un prezzo low cost. Corri subito sul suo store e acquista il Samsung Galaxy A33 a soli 257 euro, invece di 389 euro.

In pratica, con questo ordine, stai risparmiando più di 130 euro. Attenzione però, perché ti stai portando a casa un ottimo mediogamma che lavora come un top di gamma. La versione in promozione è quella da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Tra l’altro con eBay non solo risparmi, ma hai anche un sacco di vantaggi inclusi. Primo fra tutti la possibilità di dividere l’importo di questo ordine in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. E poi la consegna è gratuita.

Samsung Galaxy A33: tanta potenza a un prezzo debole

Affidati a chi da anni offre smartphone potenti a prezzi molto competitivi. Il Samsung Galaxy A33 è potenza allo stato puro. Oltre a regalarti una connessione velocissima e stabile grazie al 5G, monta anche un processore Octa-core da 5nm.

Pezzo forte il display Infinity-U da 6,4 pollici. Grazie alla tecnologia Super AMOLED FHD+ non solo hai una visione più ampia dei contenuti, ma puoi godere di maggiori dettagli e colori intensi. Inoltre, il refresh rate da 90Hz rende tutto più scorrevole.

Acquistalo ora a soli 257 euro, anziché 389 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.