Samsung Galaxy A33: SUPER BOMBA eBay, ultimissimi pezzi

Il Samsung Galaxy A33 è lo smartphone furbo per chi cerca il risparmio senza rinunciare alla qualità. Le sue dotazioni, di tutto rispetto, lo elevano alla categoria dei mediogamma nonostante di listino sembri un entry level. Acquistalo subito su eBay risparmiando 240 euro.

Ottimo sconto quindi sul colosso dello shopping online! Sbrigati però perché sta andando a ruba. Ecco perché eBay ha già dichiarato che la quantità disponibile è limitata: sono rimasti gli ultimissimi pezzi. Tra l’altro, seleziona PayPal e paghi in 3 rate a tasso zero da soli 83 euro.

Samsung Galaxy A33: le sue caratteristiche sono spettacolari

Per il suo prezzo, le caratteristiche del Samsung Galaxy A33 sono davvero speciali. Mettilo nel carrello super scontato su eBay. Goditi la tecnologia 5G per trasferimento dati, streaming, navigazione e download estremi. Sperimenta tutta la potenza del suo processore Octa-core.

Sfruttalo ovunque e in qualsiasi circostanza, tanto non teme schizzi, gocce di pioggia e polvere. Infatti, questo smartphone è certificato IP67 e può rimanere immerso nell’acqua a 1 metro di profondità per 30 minuti. Rifatti gli occhi con il suo schermo straordinario da 6,4 pollici.

Acquistalo a soli 249 euro, invece di 389 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.