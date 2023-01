Samsung Galaxy A33: in offerta a QUESTO PREZZO è da PRENDERE SUBITO (anche in 5 rate)

Gli smartphone Samsung sono un importante riferimento per la fascia media del mercato e, per questo motivo, l’offerta Amazon dedicata al Samsung Galaxy A33 rappresenta un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone economico e completo.

Con l’offerta di oggi, infatti, il Samsung Galaxy A33 è acquistabile al prezzo scontato di 276 euro invece di 389 euro con oltre 100 euro di sconto rispetto al listino e con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza costi aggiuntivi. L’offerta è a tempo limitato ed è riservata alla versione Awesome Black dello smartphone (ma le altre colorazioni costano pochi euro in più).

Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Samsung Galaxy A33: protagonista di un’ottima offerta su Amazon

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A33 è completa e non presenta carenze. Lo smartphone può contare sul SoC Exynos 1280 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è il supporto 5G e il sistema operativo è Android 13.

Da segnalare una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, una camera anteriore da 13 Megapixel e un sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone è certificato IP 67, una rarità in questa fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Samsung Galaxy A33 al prezzo scontato di 276 euro invece che 389 euro. Lo smartphone è disponibile anche in 5 rate mensili da 55 euro. Per sfruttare l’offerta, disponibile a tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

