Samsung Galaxy A33: economico e potente in EXTRA SCONTO su eBay

Acquista ora il Samsung Galaxy A33 5G con soli 247 euro, anziché 389 euro. Ottieni questo prezzo ultra conveniente grazie allo speciale voucher ITPERPXBYW7ZX67M da inserire prima del check out al momento dell’ordine. Un extra sconto pazzesco per uno smartphone che non ha nulla da invidiare a molti altri decisamente più cari. Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita.

Pensa, selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi anche decidere di pagare l’intero importo in 3 rate tasso zero da soli 82,33 euro l’una. La prima al momento dell’acquisto mentre le altre nei due mesi successivi. Non dovrai nemmeno fornire alcuna garanzia per attivare questo micro finanziamento. Ti basteranno solo alcuni semplici e veloci click per beneficiarne.

Samsung Galaxy A33: lo smartphone per chi vuole certezze

Il Samsung Galaxy A33 5G è lo smartphone ideale per chi vuole risparmiare, ma senza cedere di un passo con la nuova tecnologia. Se vuoi certezze questo è il dispositivo giusto. Infatti, non avrai assolutamente sorprese. Display FHD+ Super AMOLED a 90Hz di refresh rate, batteria da 5000mAh, processore Octa-Core da 5nm e fotocamera principale da 48MP.

Aggiungilo subito in carrello a soli 247 euro, invece di 389 euro, grazie al codice coupon ITPERPXBYW7ZX67M. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

