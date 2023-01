Samsung Galaxy A33 5G: questo ottimo mid-range oggi costa 120€ in meno

Il Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone di mid-range progettato per offrire prestazioni elevate e una connessione ultraveloce grazie al supporto per la rete 5G. Oggi lo puoi acquistare in forte sconto su Amazon.

Il dispositivo ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione HD+ (720×1600 pixel), offrendo immagini luminose e vivide. La fotocamera è un altro punto di forza del Samsung Galaxy A33 5G, con una fotocamera principale da 40 megapixel dotata di stabilizzatore ottico (OIS) affiancata da ultra-grandangolare, macro camera e fotocamera di profondità.

Il cuore di questo telefono è il processore octa-core Samsung Exynos 1280, che garantisce prestazioni fluide e senza problemi. La memoria del Samsung Galaxy A33 5G è di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, il che significa che avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file, app e giochi. La batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida ti garantirà un’autonomia di lunga durata, il che è ideale per chi è sempre in movimento.

Il Samsung Galaxy A33 5G viene fornito con il sistema operativo Android 12 preinstallato, offrendo un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità. Inoltre, il dispositivo è dotato di numerose opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, WiFi e NFC, il che significa che puoi facilmente connettere il tuo smartphone a una vasta gamma di dispositivi.

Tutte premesse che lo rendono un acquisto azzeccato per chi cerca uno smartphone che sappia il fatto suo e che si posizioni nella fascia mid-range del mercato, senza tuttavia imporre grosse rinunce. Proprio la presenza del supporto alle reti di nuova generazione 5G lo rendono una soluzione ideale se hai necessità di sostituire il tuo telefono, ormai troppo datato, con un device in grado di garantirti l’accesso alle reti di nuova generazione.

Normalmente il Samsung Galaxy A33 5G viene proposto a 389,90€, ma grazie a questa offerta di Amazon puoi acquistarlo a 268,90€ con un generoso sconto del 31%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.