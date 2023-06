Samsung Galaxy A33 5G, oggi il mediogamma di PUNTA costa POCO (-39%)

L’offerta eBay di oggi sul Samsung Galaxy A33 5G è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare. Con uno sconto immediato del 39%, infatti, il device a marchio Samsung può essere tuo al prezzo shock di appena 239€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Con un risparmio secco di 150€ rispetto il solito prezzo di vendita, ecco che il device del colosso sudcoreano si manifesta come una delle migliori scelte nella fascia media mobile.

Appena 239€ su eBay per Samsung Galaxy A33 5G: prendilo subito a 150€ in meno

Nonostante lo sconto a due cifre e il repentino calo di prezzo, Samsung Galaxy A33 5G ha la stoffa del campione: monta un bellissimo pannello Super AMOLED Full HD+ da 6.4 pollici; una super fotocamera frontale per selfie di qualità e un processore octa core sempre a tua disposizione per avviare in un istante le app di cui hai bisogno.

Campione anche dal punto di vista dell’autonomia con la sua batteria da 5000 mAh con ricarica rapida, il device di Samsung ti sorprenderà anche dal punto di vista fotografico: sul retro, infatti, il modulo quadruplo è capeggiato da un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di alta qualità.

Cos’altro desideri da uno smartphone Android di fascia media che Samsung Galaxy A33 5G non è in grado di offrirti? Mettilo subito nel carrello ora che costa poco e ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra; inoltre, ricorda che se lo acquisti con PayPal hai a disposizione il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.