Samsung Galaxy A33 5G, display super fluido e mega batteria (-36%)

Se il tuo fidato smartphone Android è ormai arrivato al capolinea e sei alla ricerca di un device sostitutivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo, il validissimo Samsung Galaxy A33 5G è in offerta su Amazon. Con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 247€, infatti, il device di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze e assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

Partendo dai materiali utilizzati fino al design generale, si capisce fin da subito che il Galaxy A33 5G di Samsung è perfetto per le necessità di ogni giorno. È ideale per telefonare, giocare, chattare con gli amici, ascoltare musica, navigare in rete, guardare video, scattare fotografie e molto altro ancora.

Prezzo shock su Amazon per il medio gamma Samsung Galaxy A33 5G

Frontalmente è presente un bel display AMOLED super fluido da 6.4 pollici ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano un potente processore octa core con modem 5G ti assicura velocità e fluidità estrema in ogni momento della giornata. Il tutto è poi accompagnato da una mega batteria da 5000 mAh ottimizzata per assicurarti un giorno pieno di utilizzo senza compromessi.

Inoltre, da buon medio gamma di carattere, sul retro trova posto una multi cam munita di un sensore principale da 40 MP che ti assicura ogni giorno fotografie ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello lo smartphone di fascia media di Samsung fintanto che è ancora disponibile in sconto su Amazon. Solo oggi hai l’opportunità di riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con il 36% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.