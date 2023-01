Samsung Galaxy A33 5G costa POCHISSIMO su eBay: offerta ECLATANTE

Il nuovo anno non poteva iniziare in modo migliore: questa offerta di eBay ti permette di acquistare l’ottimo smartphone Android di fascia media Samsung Galaxy A33 5G a un prezzo molto conveniente. Infatti, ad appena 262€, il device di Samsung ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e addirittura senza costi extra di spedizione.

Realizzato con materiali di buona fattura e con un design particolarmente adatto ai giovani, lo smartphone del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo eclatante su eBay per l’ottimo mediogamma Samsung Galaxy A33 5G

Frontalmente ti stupirà trovare un pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera integrata per selfie sempre hot, mentre sotto il cofano un potente processore octa core ti garantisce rapidità e fluidità estrema del sistema in ogni momento della giornata.

Nonostante il prezzo così economico, inoltre, Samsung Galaxy A33 5G monta anche una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida per ore e ore di utilizzo senza temere di restare a secco, mentre sul retro un modulo fotografico quadruplo include anche un sensore principale da 48 MP per fotografie ad altissima risoluzione e video di grande qualità.

Insomma, ad appena 262€ lo smartphone di Samsung non è il classico budget phone in offerta su eBay: è pronto fin da subito a sbalordirti con le sue qualità e la solita maniacale cura dei dettagli tipica dei device a marchio Samsung.

