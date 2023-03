Samsung Galaxy A33 5G: a QUESTO PREZZO è il mid-range DA PRENDERE (-137€)

La fascia media della gamma di smartphone Samsung continua ad avere un unico punto di riferimento: il Samsung Galaxy A33 5G. Lo smartphone è l’unico modello della famiglia Galaxy ad essere in grado di abbinare prestazioni ottime ad un prezzo accessibile. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il mid-range di casa Samsung al prezzo scontato di 252 euro invece di 389 euro, con un risparmio di 137 euro. L’offerta riguarda l’iconica colorazione nera ma lo smartphone è acquistabile anche in altre colorazioni con pochi euro in più. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A33 5G: conviene sempre di più grazie a quest’offerta di Amazon

Il mid-range di Samsung continua ad essere uno smartphone completo e conveniente. La scheda tecnica del Samsung Galaxy A33 5G non presenta punti deboli e ruota intorno all’ottimo SoC Exynos 1280, supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, e una batteria da 5.000 mAh.

Da segnalare anche quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel con OIS. Il sistema operativo è già stato aggiornato ad Android 13 con One UI e potrà beneficiare nel corso dei prossimi anni di altri tre major update. Lo smartphone è uno dei pochissimi mid-range con certificazione IP67.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A33 5G al prezzo scontato di 252 euro invece di 389 euro. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.