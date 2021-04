Hai voglia di acquistare uno smartphone? Samsung Galaxy A32 è in offerta su Amazon a soli 239,00€. Il ribasso del 14% corrisponde a uno sconto effettivo di 40,90€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Samsung Galaxy A32: le specifiche di questo smartphone

Con un design semplice e lineare reso intrigante dal color pastello, Samsung Galaxy A32 è uno smartphone che non passa inosservato. Oggi è in offerta nella sua versione Awesome Blue.

Il display montato è un Infinity U da 6.4 pollici e in risoluzione HD+ che assicura un’esperienza visiva immersiva e priva di limiti grazie alle cornici ultrasottili. Il pannello, poi, viene interrotto solo nella parte alta del display per ospitare un notch.

Per quanto riguarda il processore, quello utilizzato è un Octa Core che viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 1 TB attraverso MicroSD.

Degno di nota è il comparto fotografico che spicca per la sua quadrupla fotocamera. La lente principale ha una risoluzione di 48 megapixel mentre le altre tre lenti ammontano a 8, 5 e 2 megapixel per scattare in modalità ultra grandangolare, macro e di profondità. La fotocamera anteriore e dedicata ai selfie vanta una lente da 13 megapixel.

Da non sottovalutare, infine, la batteria da 5000mAh che assicura un utilizzo di 48 ore dello smartphone. La ricarica avviene in modalità rapida adattiva a 15 W.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A32 su Amazon a soli 239,00€ nella sua colorazione Awesome Blue. Le spedizioni avvengono in tempi rapidi se si è clienti Prime. In alternativa le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito. Lo smartphone, in conclusione, è acquistabile a rate grazie al programma CreditLine di Confidis che permette di rateizzare la spesa fino a 24 pratiche rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone