Samsung Galaxy A32 è in offerta su Amazon a soli 259,70€. Il piccolo ribasso del 7% corrisponde a uno sconto esclusivo di 20,20€ che rende questo smartphone leggermente più economico. Spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio Italiano.

Particolare e sofisticato: Samsung Galaxy A21 e le sue caratteristiche

Dal design ricercato e nettamente diverso dalla massa, Samsung Galaxy A32 non passa inosservato. La sua colorazione viola in versione pastello lo rende unico se considerato assieme al comparto fotografico a goccia.

Il display Infinity-U da 6.4 pollici permette di avere un ampio pannello su cui proiettare contenuti multimediali e giocare in qualità HD+. Il rapporto schermo-corpo è ottimo nonostante le cornici più spesse del solito. Il display, inoltre, è interrotto nel centro da un piccolo notch a goccia.

Il processore Octa Core abbinato ai 4GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rendono questo smartphone reattivo e dinamico. La memoria può essere espansa fino a 1 TB tramite MicroSD.

Spicca il comparto fotografico sia per forma che caratteristiche. La fotocamera posteriore è composta da un sistema multicamera con lente principale da 48 MP. Presente anche ulteriori tre lenti da 2, 8 e 5 MP per scattare in modalità macro, profondità e ultra grandangolare. Ammontano a 13 i megapixel della fotocamera anteriore.

Degna di nota è la batteria che è da 5000mAh e garantisce un utilizzo quotidiano. La ricarica, inoltre, avviene in modalità rapida adattiva a 15 W.

Tra le features sono da citare la presenza del Game Booster, di un sistema di sicurezza avanzato e l’interfaccia One UI.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A32 a soli 259,70€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo nella sua colorazione Awesome Violet.

Acquistalo anche:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone