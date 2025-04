Samsung Galaxy A26 5G è in CADUTA LIBERA su eBay al 20% in meno: occasione d'ORO

Sei alla ricerca di uno smartphone Android di fascia economica con connettività 5G, un bel pannello ad altissima risoluzione e un comparto fotografico affidabile?

Samsung Galaxy A26 5G è la risposta perfetta alle tue necessità: oggi lo trovi in super sconto su eBay ad appena 255€, complice lo sconto del 20% che ti permette di risparmiare subito 64€.

Samsung Galaxy A26 5G costa il 20% in meno su eBay: dovresti comprarlo ad occhi chiusi

Nonostante il prezzo di vendita conveniente il device di Samsung ha tutto l’occorrente per assicurarti una esperienza di utilizzo appagante. Innanzitutto, lo smartphone si presenta con un design sottile e dalle finiture eleganti, a cui si aggiunge anche la certificazione IP67 del telaio contro l’esposizione ad acqua e polvere.

Frontalmente il device del colosso sudcoreano ti sorprende con un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: è perfetto per la visione di contenuti multimediali a dettagli elevati, per non parlare dell’ottima fluidità nell’utilizzo quotidiano a 360°.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh sapientemente ottimizzata per accompagnarti fino a sera senza mai un passo falso, il Samsung Galaxy A26 5G monta 8 GB di RAM e un buon processore octa-core ideale per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Non manca poi un buon comparto fotografico con un modulo triplo capeggiato da un sensore principale da 50 MP, né la disponibilità di numerose funzioni AI (Intelligenza Artificiale) da sfruttare nell’utilizzo quotidiano ma anche nella modifica delle foto e dei video. Inoltre, Samsung Galaxy A26 5G è fatto per durare con il pieno supporto a ben 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo.



Approfitta subito dello sconto eBay del 20% per acquistare lo smartphone Android di Samsung spendendo una cifra molto conveniente.