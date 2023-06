Samsung Galaxy A25 5G: nuovo smartphone in rampa di lancio

Samsung si appresta ad introdurre sul mercato un nuovo smartphone della serie Galaxy A, vale a dire Galaxy A25 5G. Questo dispositivo di prossima generazione, dotato di tecnologia 5G e caratterizzato da un prezzo accessibile, sarà lanciato entro la fine dell’anno dal rinomato colosso tecnologico sudcoreano.

Nonostante Samsung Galaxy A25 5G non abbia ancora ottenuto le certificazioni necessarie, Giznext è riuscito ad ottenere alcune immagini in anteprima che consentono di farsi un’idea circa il design del telefono.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A25 5G

Il noto informatore Onleaks ha condiviso con Giznext i dettagli del Samsung Galaxy A25 5G. Il prossimo smartphone sarà disponibile a prezzi molto contenuti e si presenterà con un design compatto grazie a dimensioni approssimative di 162 x 77,5 x 8,3 mm. Impatto estetico più al passo con i tempi, con una cornice piatta accompagnata da bordi arrotondati.

Samsung Galaxy A25 5G presenta un notch a forma di goccia in corrispondenza di un display piatto dalle possibili dimensioni di 6,44 pollici. Il profilo del bordo è sottile nella parte superiore e sui lati, ma la zona inferiore risulta relativamente più spessa. Le immagini di rendering trapelate online mostrano anche il posizionamento dei tasti del volume e di accensione sul lato destro del telefono.

Il tasto di accensione integrerà uno scanner di impronte digitali. Il profilo sinistro del telefono ospiterà invece lo slot della scheda SIM. Non manca il jack per cuffie da 3,5 mm insieme alla porta USB di tipo C. Passando al pannello posteriore, Samsung Galaxy A25 5G sfoggerà un modulo per la fotocamera composto da tre sensori circolari, posizionati verticalmente in alto a sinistra insieme ad un flash LED. Il marchio Samsung è visibile nella parte inferiore.

Secondo i render, ci aspettiamo che il dispositivo venga lanciato in colorazione nera e, ovviamente, non si escludono varianti aggiuntive. Condivideremo nuovi dettagli appena disponibili ma, nel frattempo, ti informiamo che l’ottimo Samsung Galaxy A14 è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo di appena 159 euro invece di 229 euro grazie ad uno sconto irripetibile del 31%.

