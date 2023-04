Samsung Galaxy A24: ora sappiamo tutto, compresi prezzo e disponibilità

Samsung ha lanciato di recente Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G. Nessuno stop all’orizzonte: manca davvero pochissimo alla presentazione ufficiale del prossimo modello della gamma A, vale a dire Galaxy A24.

Il dispositivo è stato individuato su diverse piattaforme di certificazione, come la FCC. Anche la pagina di supporto è stata resa disponibile sul sito web della società in India: ciò conferma che Samsung Galaxy A24 sarà svelato a breve.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A24

In vista dell’ufficialità, lo staff di The Tech Outlook in collaborazione con il tipster Paras Guglani, ha pubblicato quelle che, salvo clamorosi colpi di scena, sono le specifiche dettagliate di Samsung Galaxy A24, oltre a condividere due nuove immagini dello smartphone con tanto di prezzo previsto e periodo di lancio:

Samsung Galaxy A24 monterà un display Super AMOLED da 6,5 pollici con notch a goccia, risoluzione FullHD+ di 1080 x 2408 pixel e frequenza d’aggiornamento a 90Hz. A bordo ci sarà una fotocamera frontale da 13 MP ed una tripla fotocamera sul retro composta da un sensore principale da 50 MP, una lente ultra-grandangolare da 5 MP ed una fotocamera macro da 2 MP. Lo smartphone sarà in grado di registrare video in 1080p a 30 fps, sia con le fotocamere posteriori che con quella anteriore.

Ad alimentare Samsung Galaxy A24 sarà il processore Helio G99, assistito da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria d’archiviazione. Risponderà all’appello una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica a 15W. Spazio per il sistema operativo Android 13 con One UI 5. Il telefono sarà anche dotato di un lettore per le impronte digitali, situato lateralmente, e di un ingresso jack da 3,5 mm. Dimensioni di 162,1 x 77,6 x 8,3 mm e peso pari a 195 grammi, con retro in plastica.

Samsung Galaxy A24 farà il suo debutto entro la fine di aprile nelle colorazioni nero, verde, argento e bordeaux: inizialmente dovrebbe essere commercializzato in India ad un prezzo di circa 16.000 Rs e, in una seconda fase, arriverebbe anche nel mercato globale a 179€.