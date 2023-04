Samsung Galaxy A24, manca poco: c'è la pagina di supporto ufficiale

Quest’anno, Samsung ha lanciato otto smartphone di fascia media a prezzi decisamente interessanti, fra cui due dispositivi solo 4G. Gli altri, invece, vantano al loro attivo la connettività 5G per offrire velocità di download e upload migliorate quando non si è connessi ad una rete Wi-Fi.

Ora, l’azienda sta per ufficializzare un nuovo modello midrange, anch’esso senza 5G. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A24, di cui più volte ci siamo occupati in nostri precedenti articoli. La pagina di supporto relativa a questo smartphone è stata pubblicata sul sito web della società in India, confermandone così l’esistenza.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A24

Il numero di modello dello smartphone è SM-A245F/DS, il che significa che si tratta di uno smartphone 4G con doppio slot per schede SIM. Report precedenti indicano che Samsung potrebbe equipaggiare il Galaxy A24 con un processore MediaTek Helio G99 o con il chipset Snapdragon 680. Schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90Hz.

Sempre secondo le anticipazioni, Samsung Galaxy A24 disporrebbe di una fotocamera principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP, una lente macro da 2 MP ed una fotocamera selfie da 13 MP. Si ritiene inoltre che lo smartphone verrà alimentato con una batteria da 5.000 mAh, compatibile con la tecnologia di ricarica rapida a 25 W.

La certificazione BIS del telefono conferma che Samsung lancerà il Galaxy A24 in India, almeno nelle fasi iniziali della sua commercializzazione. In base alle immagini stampa trapelate finora, avrà un aspetto molto simile agli altri smartphone Galaxy A e Galaxy S presentati quest’anno dall’azienda: zona posteriore liscia con tre anelli che andranno poi ad ospitare le fotocamere.

Attendendo di scoprire se Galaxy A24 sarà o meno acquistabile anche in Italia, ti ricordiamo che l’ottimo Samsung Galaxy A33 5G è invece già disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 251 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.