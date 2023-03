Samsung Galaxy A24: cover già disponibili e design confermato

Samsung è pronta a lanciare Galaxy A24 dopo aver presentato Galaxy A14 (4G e 5G), Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G. Durante le ultime settimane, molte informazioni sul design e le specifiche del telefono sono state diffuse online.

Adesso, vari produttori di cover hanno iniziato ad elencare anche le custodie di Samsung Galaxy A24, suggerendo l’imminente annuncio ufficiale del dispositivo. La speranza è che, ovviamente, possa presto raggiungere anche il mercato europeo. Di sicuro, si potrà scegliere fra quattro colorazioni: nero, verde, rosso ed argento.

Manca davvero poco all'arrivo di Samsung Galaxy A24

Le cover destinate a Samsung Galaxy A24 hanno fatto capolino sui siti web di vari rivenditori online in India. Le immagini confermano che lo smartphone avrà un design simile agli altri telefoni della serie Galaxy A lanciati nel 2023:

Samsung Galaxy A24 dispone di tre fotocamere posteriori: principale OIS da 50 MP, ultrawide da 5 MP e macro da 2 MP. A queste va poi ad aggiungersi una fotocamera selfie da 13 MP. Il telefono ha un lettore di impronte digitali montato lateralmente, un altoparlante, una porta USB di tipo C ed una presa per cuffie da 3,5 mm (ottima notizia per molti irriducibili degli auricolari con cavo).

Nella zona frontale, Samsung Galaxy A24 monta un display Infinity-V. La cornice sotto lo schermo è più grande rispetto alle altre tre cornici che avvolgono il pannello. Secondo le precedenti segnalazioni, di tratta di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 90 Hz e fino a 1000 nits di luminosità massima per una buona leggibilità anche al sole.

Samsung ha equipaggiato Galaxy A24 con il processore MediaTek Helio G99, 4 GB o 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Presente anche uno slot per schede microSD. Sistema operativo Android 13 basato su One UI 5.1. Infine, Samsung Galaxy A24 potrebbe essere alimentato da una batteria con capacità di 5000 mAh ed è previsto il sistema di ricarica rapida a 25W.