Samsung: è in arrivo un altro medio gamma con sensore da 50 MP?

Un inedito rumor pubblicato in rete indica che Samsung Galaxy A23 sarà il prossimo medio gamma del colosso sudcoreano a essere lanciato con il sensore principale da 50 MP, ormai una firma distintiva dei più popolari smartphone di fascia media.

Gli ultimi rumor su Samsung Galaxy A23 indicano che potrebbe arrivare sul mercato in due varianti, con e senza connettività 5G, proprio com'è accaduto anche con l'attuale Galaxy A22.

I rumor su Samsung Galaxy A23 parlano di un sensore da 50 MP

Sebbene non sia ancora nota la scheda tecnica del telefono, è lecito aspettarsi un device con batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (forse da 33 W), fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP, display a risoluzione Full HD+ (sarebbe un bel passo in avanti rispetto quello HD+ del modello Galaxy A22), processore MediaTek e possibilmente Android 12 con la One UI 4.0.

Non è una novità che l'azienda di Seul guardi alla fascia media e a quella medio-bassa con estremo interesse: l'ultimo rapporto sugli smartphone più popolari del 2021, infatti, ha mostrato che l'unico smartphone non Apple in classifica è il Galaxy A12 di Samsung, un terminale molto economico.

Ci aspettiamo di scoprire ulteriori informazioni sull'atteso medio gamma nel corso delle prossime settimane, mentre il lancio del dispositivo viene indicato genericamente nel secondo trimestre del prossimo anno.