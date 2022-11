Samsung Galaxy A23 a prezzo REGALO su Amazon (-130€)

Corri su Amazon perché in questo momento puoi acquistare uno smartphone spettacolare a un prezzo stracciato, il più basso di sempre. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy A23 5G a soli 219 euro, anziché 349,90 euro.

Grazie a questo sconto del 37% puoi risparmiare quasi 131 euro e portati a casa uno smartphone d’eccellenza. Possiede un bellissimo display da 6,6 pollici con colori brillanti e fluidi. Dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. Mega batteria da 5000 mAh e tecnologia 5G per una connessione Internet veloce. Tra l’altro se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy A23 5G: una bestia al minimo storico

Design minimal per questo smartphone Android dalle grandi potenzialità. Possiede infatti un potente processore Octa-core che garantisce una elaborazione velocissima supportata dai 4GB di RAM di cui è dotato. Questo significa che potrai usare più app contemporaneamente e giocare ai tuoi titoli preferiti senza sacrificare nulla. Anche l’archiviazione enorme, avrai ben 128GB a disposizione che non si esauriranno mai.

Possiede una bellissima fotocamera quadrupla. Quella principale da 50MP ti permette d’immortalare i tuoi momenti migliori con una semplicità disarmante. Le tue foto saranno sempre perfette anche quando la luce è poca. Oltre a questo è dotato di una fotocamera Ultra-grandangolare da 5MP con un angolo di visione fino a 123°. Questo ti permetterà di fotografare i paesaggi più belli in un solo scatto.

Tieni presente che un offerta del genere non potrà durare molto. Per cui per evitare che ti possa sfuggire vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A23 5G a soli 219 euro, anziché 349,90 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.