Samsung Galaxy A23: MIRACOLO Unieuro, solo 229€

Il Samsung Galaxy A23 è un ottimo smartphone in quanto a prezzo e prestazioni. Il rapporto tra i due risulta efficace soprattutto quando ad attenderti c’è un’offerta come questa disponibile su Unieuro. Acquistalo ora a soli 229,90 euro, invece di 349,90 euro. Un risparmio eccezionale per un dispositivo altrettanto fantastico. Infatti è dotato dell’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 695, perfetto per avere prestazioni elevate.

Ogni app e gioco si caricano velocemente e sono sempre molto reattivi, anche in multitasking. Le chiamate risultano chiare grazie anche agli altoparlanti e al microfono studiati nei minimi dettagli per offrire un’esperienza sempre al top. Con 128GB di memoria interna e 4GB di RAM hai tutto quello che ti serve per archiviazione e processi fluidi. Anche la fotocamera principale non scherza. Con i suoi 50MP garantisce scatti sempre ottimali.

Samsung Galaxy A23: best buy su Unieuro

A soli 229,90 euro il Samsung Galaxy A23 è un best buy su Unieuro. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 76,63 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Porta sempre con te il Galaxy A23 grazie alla batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia molto lunga, per tutto il giorno e oltre. Inoltre, il sistema operativo Android unito all’ecosistema Samsung offre un’esperienza utente sempre molto piacevole e fluida. Perciò non perdere altro tempo e assicurati questa promozione. Acquistalo oggi stesso a soli 229,90 euro, invece di 349,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.