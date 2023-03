Samsung Galaxy A23 5G, un SIGNOR mediogamma con quad cam a 225€ (-35%)

Samsung Galaxy A23 5G è la prova lampante che anche gli smartphone di fascia media hanno molte qualità interessanti oltre il prezzo vantaggioso, e quest’oggi puoi farlo tuo spendendo davvero pochissimo grazie a una incredibile offerta di Amazon. Infatti, grazie a uno sconto del 35% che ti permette di risparmiare subito ben 124€, il device del colosso sudcoreano sprofonda ad appena 225€ con tanto di consegna rapida e senza costi extra di spedizione.

Stiamo parlando di un dispositivo nato per rispondere all’esigenza di chi vuole il massimo da uno smartphone ma senza spendere un capitale. Samsung Galaxy A23 5G è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, giocare ai giochi mobile, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Il mediogamma Samsung Galaxy A23 5G crolla del 35% su Amazon, cosa aspetti?

Lo smartphone di Samsung è realizzato con materiali di buona fattura e ha un design che strizza l’occhio ai più giovani, mentre frontalmente un pannello da 6.6 pollici ad alta risoluzione è affiancato da una fotocamera per selfie di qualità.

Il tutto è inoltre alimentato da un processore octa core scattante e una batteria da 5000 mAh con tantissime ore di autonomia; sul retro, invece, un modulo fotografico quadruplo monta un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) ideale per registrare video ad altissima risoluzione e scattare foto di qualità.

Che occasione d’oro questa di oggi su Amazon: appena 225€ per il Samsung Galaxy A23 5G è un prezo che non si vedeva da un bel po’ di mesi. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

